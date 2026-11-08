Moviola Napoli Lazio, Pairetto promosso al Maradona! Dal contatto su Tavares ai cartellini: tutti gli episodi della sfida

Moviola Napoli Lazio, vi riportiamo l’analisi degli episodi più discutibili della sfida valida per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027

La sfida tra Napoli e Lazio, valida per l’undicesima giornata della Serie A 2026/2027, si è giocata su ritmi particolarmente elevati fin dai primi minuti. Una partita intensa, caratterizzata da diversi duelli individuali e momenti di tensione, nella quale l’arbitro Luca Pairetto ha cercato di mantenere il controllo attraverso una gestione equilibrata degli interventi disciplinari.

La direzione del fischietto piemontese è apparsa complessivamente positiva, soprattutto per la capacità di seguire da vicino le azioni e di intervenire nei momenti più delicati. Non sono mancati alcuni episodi da analizzare, a partire dalla caduta in area di Nuno Tavares fino alle ammonizioni della ripresa.

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Il contatto su Tavares al 20′: giusto non concedere il rigore?

Il primo episodio significativo arriva al 20° minuto, quando Nuno Tavares si inserisce nell’area di rigore del Napoli partendo dalla corsia sinistra. Il laterale portoghese finisce a terra dopo un incrocio di gambe con un avversario, ma Pairetto valuta il contatto come insufficiente per assegnare un calcio di rigore.

Una decisione che, sulla base della dinamica, appare condivisibile. Il direttore di gara lascia proseguire senza esitazioni e lo stesso Tavares non manifesta particolari proteste. L’episodio non provoca dunque interruzioni prolungate né contestazioni significative.

Allegri protesta dopo il gol di Frattesi: interviene Pairetto

Al 29° minuto si registra un momento di nervosismo nei pressi delle panchine. L’allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, manifesta il proprio disappunto per i festeggiamenti prolungati dei giocatori biancocelesti dopo la rete realizzata da Davide Frattesi.

Pairetto interviene personalmente per richiamare il tecnico livornese, cercando di riportare la calma senza ricorrere a provvedimenti disciplinari.

Al 45° minuto arriva invece un cartellino giallo per Noa Lang, protagonista di un gesto di reazione. In questo caso l’ammonizione ì corretta, considerando la natura dell’intervento e la necessità di evitare ulteriori tensioni.

Scintille tra Frattesi e Olivera: la scelta dell’arbitro

La ripresa si apre con un altro episodio che richiede l’attenzione del direttore di gara. Al 53° minuto nasce un confronto acceso tra Davide Frattesi e Mathias Olivera, con i due calciatori protagonisti di un momento di tensione. Pairetto decide di privilegiare il dialogo, richiamando entrambi senza estrarre cartellini. Una scelta finalizzata a mantenere il controllo della partita evitando di alimentare ulteriormente il nervosismo.

Al 66° minuto, invece, arrivano due ammonizioni ravvicinate. La prima riguarda Antonio Vergara, sanzionato per un fallo tattico a centrocampo. Poco dopo viene ammonito anche Billy Gilmour, autore di un intervento scomposto nel prosieguo dell’azione. Entrambi i provvedimenti appaiono giustificati nonostante le proteste particolarmente insistenti del difensore azzurro Amir Rrahmani.

Moviola Napoli Lazio, giallo a Pedraza e giudizio finale sulla prestazione di Pairetto

L’ultimo episodio disciplinare di rilievo arriva al 78° minuto, quando Alfonso Pedraza interviene in ritardo su un avversario. Dopo un breve momento di esitazione, Pairetto estrae il cartellino giallo, punendo correttamente l’intervento del laterale biancoceleste. Nel complesso, la direzione arbitrale appare convincente. Il fischietto piemontese riesce a gestire una partita disputata a grande intensità, distinguendo i normali contrasti di gioco dagli interventi meritevoli di sanzione.

Particolarmente apprezzabile la scelta di ricorrere al dialogo nelle situazioni meno gravi, riservando invece i cartellini agli episodi disciplinarmente più rilevanti.