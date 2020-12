PAGELLE Milan Lazio: Inzaghi la perde con i cambi VOTI

Le pagelle del quattordicesimo turno di Serie A: la Lazio perde nel recupero a San Siro contro il Milan

Le pagelle del match tra Milan e Lazio, che i biancocelesti hanno perso a San Siro nel recupero con una rete di Theo Hernandez.

REINA – Non ha colpe sui gol subiti, in cui sono evidenti le responsabilità dei centrali di difesa. Parata strepitosa nel finale. VOTO 6,5

PATRIC – Un disastro in appoggio, commette un intervento che in area di rigore non può esistere, che provoca il rigore del provvisorio 2-0 rossonero. VOTO 5 – Dal 92′ HOEDT NG

LUIZ FELIPE RAMOS – Gioca per la prima volta da perno della retroguardia, non ha piedi raffinati e balla con tutta la retroguardia quando il Milan spinge. Nel secondo tempo regge da solo la difesa con diversi ottimi anticipi. VOTO 6

RADU – Cerca di accompagnare la manovra più del solito. Nella ripresa si intestardisce in una folle scampagnata da ultimo uomo che per poco non rovina la partita. Tutto sommato discreto. VOTO 5,5

LAZZARI – Spinge, corre, si danna l’anima, ma sbaglia un’infinità di cross. Inammissibile non allenarsi mezz’ora in più dei compagni per indovinare la misura dell’ultimo passaggio. Cestinare sempre il potenziale assist vincente è delittuoso, perché rovina quanto costruitosi. VOTO 5

MILINKOVIC – Troppo sufficiente in varie giocate, è in evidente debito d’ossigeno, avendo giocato con impressionante continuità dopo il Covid. Giocata strepitosa sull’assist di Immobile. VOTO 6,5 – Dal 70’ AKPA AKPRO – Entra al posto di Milinkovic e si nota solo per il giallo, l’ennesimo della sua stagione. VOTO 5

ESCALANTE – Alla terza di fila da titolare, cerca di dare buone geometrie in assenza di Leiva, il problema è che quando il Milan attacca si ritrova poco protetto dai compagni. Prende un giallo a fine primo tempo per l’eccessiva irruenza. Per questo viene sostituito al break da Cataldi. VOTO 6 – Dal 46’ CATALDI – Entra bene in campo, ha tanta voglia di fare e si vede, perde solo un brutto pallone nel finale e non gestisce al meglio l’ultima punizione. VOTO 6,5

LUIS ALBERTO – Intelligente a ribadire in rete di testa il rigore fallito da Ciro Immobile. Tutte le azioni partono dai suoi piedi, siano esse più o meno pericolose. Se la Lazio può far girare il pallone in maniera ipnotica è per merito della sua classe cristallina. Sovrastato da Theo nel finale, aveva richiamato tutti a difendere. Partita gigantesca per applicazione e qualità. VOTO 8

MARUSIC – Inguardabile la (non) marcatura di Rebic sul gol, roba da principianti. Nel primo tempo spinge poco sulla fascia, rientrando sempre verso il centro del campo e risultando maledettamente prevedibile. Meglio nella ripresa. VOTO 5,5

CORREA – Non è in condizione di giocare, ma riesce comunque a conquistarsi il calcio di rigore che riapre la partita. Esce per infortunio alla mezzora. VOTO 5,5 – Dal 30’ MURIQI – Cestina due buone occasioni, non prende un fallo, nel finale perde i due scontri aerei decisivi con Kalulu. Impacciato, l’impressione è che debba ancora ambientarsi. Un disastro. VOTO 4,5

IMMOBILE – Sbaglia troppo a livello tecnico, fallisce il calcio di rigore con un errore che per sua fortuna non pesa, dato il tap-in di testa di Luis Alberto. Nella ripresa sale in cattedra con un gran gol col sinistro prima di essere tolto dal campo. VOTO 6 – Dall’80 PEREIRA – VOTO NG

SIMONE INZAGHI – La sua Lazio aveva la partita in mano, rovina la partita clamorosamente con i cambi. Prima dell’uscita dal campo di Milinkovic e Immobile l’inerzia era tutta per i biancocelesti. Non è la prima volta che la gestione dei cinque cambi lo manda in tilt. VOTO 4