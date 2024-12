Pagelle Lecce Lazio: Castellanos e Marusic regalano i tre punti a Baroni. Flop Zaccagni e Tavares - Lazio News 24

Pagelle Lecce Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 6: Pochi tiri subiti durante tutta la partita. Non può far niente sulla bella conclusione di Morente.

LAZZARI 6: Supporta Isaksen sulla fascia destra e si mette in mostra con qualche cross pericoloso. (MARUSIC 7: Entra nel finale e regala i tre punti alla squadra di Baroni con un gol fantastico da fuori area.)

GILA 6,5: Sempre attento in fase difensiva. Annulla Krstovic e non sbaglia un anticipo.

ROMAGNOLI 6: Anche lui attento in fase difensiva. Anche se nel finale si perde Kaba rischiando il gol del pareggio.

TAVARES 5,5: Prova a sgasare e a creare sulla fascia sinistra, ma si vede che non è ancora al meglio dopo l’infortunio muscolare. (PELLEGRINI 5,5: Non riesce a fare meglio di Tavares. Spesso le sue azioni sulla sinistra vengono fermate dagli avversari.)

GUENDOUZI 5,5: Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma fa la sua solita partita in fase difensiva.

ROVELLA 6: Leggermente impreciso, come il compagno di reparto, ma corre e recupera palloni come d’abitudine.

ISAKSEN 5,5: Non è la sua serata migliore. Lanciato verso la porta da Castellanos, spreca una grande occasione sbattendo contro Falcone. (TCHAOUNA 5,5: Non entra bene in partita. Si fa ammonire e sbaglia qualche decisione di troppo.)

DIA 5,5: Aveva trovato il gol del 2-1, annullato però per fuorigioco di Castellanos. La condizione fisica non è quella di inizio stagione. Sbaglia qualche decisione di troppo e viene sostituito da Pedro. (PEDRO 6,5: Ispiratissimo appena entrato in campo. È il suo il cross per il gol di Marusic.)

ZACCAGNI 5,5: Fa fatica ad entrare in partita e non riesce mai a sfondare sulla fascia sinistra ed a rendersi pericoloso. (NOSLIN 6: Entra nel finale, ma non ha il tempo necessario per mettersi in mostra.)

CASTELLANOS 7: Primo tempo di altissima qualità: serve palloni deliziosi ai suoi compagni, si guadagna il rigore e lo trasforma con freddezza.