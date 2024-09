Pagelle Lazio Verona: Zaccagni ispira, Dia e il Taty finalizzano. E Nuno Tavares... - VOTI

Pagelle Lazio Verona: i voti ai protagonisti del match valido per la quarta giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Verona, match valido per la quarya giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: poco poteva sul gol di Tengstedt, sempre preciso e attento nelle uscite sui numerosi cross con cui il Verona prova a creare pericoli.

LAZZARI 6.5: provvidenziale nella ripresa quando si immola a salvare i tre punti su Tchatchoua. Esce stremato. (88′ MARUSIC SV).

GILA 5.5: un po’ imballato, non perfetto anche lui sull’azione dell’1-1 quando la linea difensiva si fa sorprendere alle spalle. Con il passare dei minuti si riprende in parte

ROMAGNOLI 5: anche lui ha sulla coscienza il gol di Tengstedt, prova a mettere ordine alla sua prestazione ma è poco lucido.

NUNO TAVARES 7: solito treno sulla fascia, quando il Verona si stanca lui spacca in due la partita. Non serve assist stavolta, ma è un pericolo costante.

GUENDOUZI 6.5: corridore instancabile, tuttocampista per 90 minuti. Torna a correre con ordine e anche a centrocampo questo si vede dopo le difficoltà delle scorse partite.

ROVELLA 6: un po’ condizionato dal giallo del primo tempo, sbaglia qualche pallone di troppo che, per fortuna, non costa caro. (80′ VECINO SV).

ISAKSEN 6: forse il meno preciso in attacco. Sfiora il gol nella ripresa, ma oggi va a fasi troppo alterne. (65′ TCHAOUNA 6: entra con vivacità, sfiora il gol con una gran botta dal limite).

DIA 7: due gare da titolare e due gol, l’intesa con Castellanos si sta affinando sempre di più. Ispira anche Zaccagni, ma c’è poca precisione da parte del capitano.

ZACCAGNI 7.5: mette lo zampino su entrambi i gol, attacca, difende, pressa. Gli manca solo la rete, ma la 10 e la fascia da capitano, stasera più che mai, lo hanno gasato e non poco come ha fatto lui con il pubblico dell’Olimpico. (88′ NOSLIN SV).

CASTELLANOS 7.5: bomber implacabile in questo inizio di campionato, quando segna è un gol sempre decisivo. Apprensione per le sue condizioni, rinunciare a lui in questo momento sarebbe un grande problema per il peso che dà in ogni partita. (65′ CASTROVILLI 6: fa il suo, contribuisce alla vittoria nella ripresa).

BARONI 7: aveva chiesto attenzione nei minuti iniziali, ma la sua Lazio si fa sorprendere ancora. Poi viene fuori il solito carattere biancoceleste che porta a una vittoria più che meritata. E l’intesa tra Dia e Castellanos si affina sempre di più…