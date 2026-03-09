Pagelle Lazio Sassuolo, molto bene Maldini! Il migliore in campo Gila. Prestazione discreta di Tavares – VOTI

Pagelle Lazio Sassuolo: le due squadre sono scese in campo oggi presso l’Olimpico per la gara valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26

Nella giornata odierna l’Olimpico ha ospitato una gara cruciale e delicata valevole per il 28° turno del torneo di Serie A! La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, ha affrontato un Sassuolo che ha dato del filo da torcere. Il match è terminato per 2-1, il quale ha visto i biancocelesti trionfare!

Le pagelle

LAZIO (4-3-3): Motta 6; Marusic 6,5, Gila 7, Romagnoli 5,5 (’45 Provstgaard 6), Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Cataldi 6 (’40 Patric 6), Taylor 6; Isaksen 6,5 (’80 Pedro SV), Maldini 6,5 (64′ Dia 5,5), Zaccagni 6,5 (80′ Cancellieri 7). Allenatore: Maurizio Sarri 6,5.

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