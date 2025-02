Pagelle Lazio Monza: Castellanos segna e fa segnare, parole finite per Pedro. Cinque messaggi diretti a Conte – VOTI

Pagelle Lazio Monza: i voti ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Monza, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: pomeriggio tranquillo per lui nel complesso, tocca il pallone sul rigore di Sensi ma non riesce a deviarlo

MARUSIC 7.5: perfetto l’inserimento e il colpo di testa per il gol che sblocca la partita, gioca una gara in cui ha più spazi per affondare e se li prende tutti

GILA 7: attento, sicuro, vince lo scontro diretto con l’avversario di turno che di fatto non ha mai occasioni

ROMAGNOLI 7: contribuisce a tenere alto il muro davanti a Provedel, mette la museruola a chi gli capita a turno da quella parte

TAVARES 7: al rientro dopo l’infortunio va come un diesel, parte piano e poi sgasa. Le sue accelerazioni mettono sempre paura, con la revisione tornerà infermabile (64′ LAZZARI 6: partita ordinata fino al momento del rigore, salta con la mano troppo alta e commette un’ingenuità)

GUENDOUZI 7.5: non si risparmia mai, fa avanti e indietro ed è sempre un elemento fondamentale là in mezzo. Lui e Rovella dominano incontrastati

ROVELLA 7.5: dominante in mezzo al campo, spezza e dirige come vuole, rallenta e velocizza come vuole. Assist per il 5-1 di Dele-Bashiru

ISAKSEN 7: altra prestazione più che positiva, voglioso come non mai fa ammattire il diretto avversario. Sfiora anche il gol che sarebbe stato la ciliegina sulla torta (64′ DELE-BASHIRU 7: entra con una voglia di spaccare il mondo comprensibile. Alla fine spacca solo la rete e trova il 5-1 che chiude i conti)

DIA 6: fermato da un problema al piede, nella mezz’ora che aveva giocato aveva avuto un paio di buone occasioni che poteva sfruttare meglio (35′ PEDRO 8: gioca per l’ennesima volta come un ragazzino che ha sempre voglia di divertirsi. Insegna calcio in ogni angolo del campo e trova anche gli ennesimi gol di una stagione incredibile)

ZACCAGNI 7.5: spina nel fianco della difesa avversaria, serve l’assist a Castellanos che mette in ghiaccio una partita che comunque non era mai stata in bilico. Cerca il gol, non ha fortuna e precisione (75′ TCHAOUNA 6.5: pochi secondi e dà il via all’azione che porta al 4-0, entra bene in campo)

CASTELLANOS 8: non segnava da settembre, sfata questo tabù e riporta la Lazio alla vittoria all’Olimpico. Prima assistman con due servizi strepitosi per i compagni, poi torna il killer instinct e non lascia scampo a Pizzignacco (75′ NOSLIN 6.5: basta poco per fare la differenza, primo pallone toccato e trova l’assist per il poker di Pedro)

BARONI 8: cinque gol ma potevano essere anche di più, quarto posto ritrovato e vittoria all’Olimpico che finalmente torna da novembre. Non poteva andare meglio così, manda cinque messaggi a Conte in vista del big match di settimana prossima