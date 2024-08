Pagelle Lazio Milan: TRENO Nuno Tavares, il Taty sempre DECISIVO. E Dia... - VOTI

Pagelle Lazio Milan: i voti ai protagonisti del match valido per la terza giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 5: uscita a vuoto su Pavlovic, non perfetto nemmeno sul 2-2 di Leao. Si riscatta solo in parte nel finale salvando su Abraham

LAZZARI 4.5: tanta corsa ma a vuoto, in affanno in fase difensiva. Il cambio dopo un solo tempo non è un caso oggi (46′ MARUSIC 6: entra e mette sicuramente più ordine. Leao cliente difficile, ma deve passare da altre parti per segnare).

PATRIC 5: anche lui non perfetto sul gol dell’1-0 di Pavlovic che illude i rossoneri, messo in mezzo nella ripresa dai continui scambi rossoneri. Reagisce come può

ROMAGNOLI 5.5: qualche sbavatura di troppo, non perfetto nel finale sul duello con Abraham. Deve ritrovare la forma migliore

NUNO TAVARES 8: un treno, quando sgasa sulla sinistra non lo fermano mai. Cross sempre interessanti, inizia prendendo le misure e serve due assist fondamentali per rimontare la gara fin lì bloccata. Se mantiene la forma fisica è un top di questo campionato. (90′ HYSAJ SV).

ROVELLA 6.5: cattivo e ordinato quanto basta, non va in confusione in mezzo al campo neanche quando i ritmi si fanno più alti

GUENDOUZI 6: ancora qualche errore di troppo negli appoggi, cresce con il passare dei minuti quando ci mette il fisico. Può e deve fare meglio però

TCHAOUNA 5: aveva anche iniziato bene, poi si spegne e si estranea dal match con il passare dei minuti. Bocciatura dopo un tempo (46′ ISAKSEN 6.5: prova convincente, entra e dà la scossa come gli chiedeva Baroni).

DIA 7: collega bene i reparti e ha ottime intuizioni negli scambi con il Taty, anche se l’intesa va certamente raffinata. Il gol nella ripresa certifica le sue abilità da rapinatore d’area. (81′ DELE-BASHIRU SV).

ZACCAGNI 5.5: alti e bassi, nella ripresa ha la palla del 3-2 ma la sparacchia malamente addosso a Maignan.

CASTELLANOS 7.5: altro gol, altra prestazione a tutto tondo di un giocatore rinato in questo inizio stagione. Ma non solo la rete, perchè lotta sempre e ricama un assist per Zaccagni, ma il compagno spreca da solo contro Maignan. (87′ NOSLIN SV).

BARONI 6.5: c’è ancora molto da migliorare, ma questa Lazio ha carattere e raramente esce dalla partita, proprio come chiedeva lui. Ha coraggio con i cambi offensivi, meritava miglior sorte oggi.