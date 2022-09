Pagelle Lazio Feyenoord: super Vecino. Immobile assist man

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di Europa League tra i biancocelesti e gli olandesi: pagelle Lazio Feyenoord

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Feyenoord, valido per la 1ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/2023.

PROVEDEL 6 – Il suo è un primo tempo da assoluto spettatore. Nella ripresa il Feyenoord alza un po’ il baricentro, ma lui non può nulla su rigore e gol.

HYSAJ 6,5 –Il Feyenoord crea pochi grattacapi, ma lui è comunque attento. L’albanese si fa vedere anche in fase offensiva, mettendo in mostra una discreta condizione fisica.

GILA 6 – Alti e bassi per lo spagnolo. Primo tempo di ordinaria amministrazione, ma nella ripresa va un po’ in difficoltà, rischiando di fare la frittata nel finale.

ROMAGNOLI 6,5– Anche in una serata non troppo complicata per lui, guida il reparto in maniera intelligente. Molto spesso, vista l’assenza di Patric, prova anche a impostare dal basso (dal 73′ PATRIC s.v.).

MARUSIC 6,5 – Nel primo tempo lo si vede molto spesso in zona offensiva. Nella ripresa, quando il Feyenoord esce un po’ fuori, la sua fisicità diventa utile per sbrogliare situazioni che sarebbero potute diventare complicate (dal 76′ RADU s..v.).

VECINO 8,5 – Serve un assist al bacio per Luis Alberto, diventando protagonista del vantaggio. Poi arriva una doppietta, una di rapina e l’altro frutto di un perfetto inserimento, che coronano una prestazione fatta di corsa, interdizione e tagli. Insomma, Vecino sembra essere tornato. E il rigore procurato non sporca la prestazione (dal 69′ MILINKOVIC 6 – La sua fisicità aiuta la Lazio ad abbassare ancor di più i ritmi e a tenere palla. E per di più va anche vicinissimo al gol).

CATALDI 7 – Nel primo tempo è lui a dettare i ritmi della manovra, con grande ordine e intelligenza. Nella ripresa, quando la Lazio cala, molto spesso arretra a dare una mano in difesa, risultando prezioso.

LUIS ALBERTO 8 – Parte sfruttando alla perfezione l’assist al bacio di Vecino. Accompagna molto bene in fase offensiva, ma non fa mancare il suo apporto in copertura. Dà il là anche all’azione del quarto gol. Insomma, prestazione di livello (dal 69′ BASIC 6 – Qualche buon taglio e qualche buona giocata in una partita già indirizzata).

FELIPE ANDERSON 7,5 – Molto bella l’iniziativa personale con cui segna il raddoppio. Sempre e comunque nel vivo dell’azione offensiva. Aiuta la squadra in copertura quando i ritmi si abbassano

IMMOBILE 7– Si traveste in assist man, servendo a Felipe Anderson la palla del 2-0. Non sfrutta le occasioni che gli capitano, ma comunque il suo svariare per tutto il fronte offensivo mette in difficoltà la difesa del Feyenoord (dal 69′ CANCELLIERI 6 – Entra quando la Lazio pensa più a contenere. Poco reattivo su una respinta ravvicinata).

ZACCAGNI 6,5 – Corre avanti e indietro per tutta la fascia, partecipando a tutte le azioni più importanti. Sta pian piano arrivando al top della forma.