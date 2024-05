Pagelle Lazio Empoli: Mandas mette i guantoni sui tre punti, Patric di grinta. E Vecino... - VOTI

Pagelle Lazio Empoli: i voti ai protagonisti del match valido per la 36esima giornata della Serie A 2023/24

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Empoli, match valido per la 36esima giornata di Serie A.

MANDAS 8: se Patric e Vecino ci mettono le firme, lui mette i guantoni in almeno tre occasioni su questa vittoria. Messaggio diretto a Provedel, oggi tornato in panchina.

PATRIC 7: il più preciso dietro, sbuca come un vero attaccante sull’angolo che porta all’1-0 biancoceleste. Poi solita garra per tutto il resto della gara.

ROMAGNOLI 6: non sempre lucidissimo come dimostra il giallo nel finale, che lo obbligherà a saltare l’Inter.

HYSAJ 6: soffre in qualche occasione gli attacchi dell’Empoli, ma sa sempre come metterci una pezza.

LAZZARI 5.5: qualche cross e qualche sgroppata nel primo tempo, poi davvero poco altro.

GUENDOUZI 6: solita grinta nel recuperare il pallone, meno preciso nel giocarlo. Per poco Caputo non ne approfitta, ma Mandas salva il compagno. (65′ VECINO 7: entra subito con grande voglia, poi trova il suo sesto gol in campionato che regala la sicurezza dei tre punti).

KAMADA 6.5: alza il suo livello con il passare dei minuti, giocatore ad oggi indispensabile per Tudor e anche i tifosi lo sanno. Gli applausi sono meritati. (88′ CATALDI SV).

MARUSIC 6: spinge poco, più preoccupato dei compiti difensivi che gli vengono assegnati. Ma dietro dà sempre una grande mano

FELIPE ANDERSON 5.5: alterna giocate interessanti a momenti in cui non lo si vede in campo. Incostante. (ROVELLA 5.5: una mezz’ora di gioco non eccelsa, dove rimedia anche un giallo evitabile).

ZACCAGNI 5.5: non la migliore delle partite, ha però il merito di battere l’angolo che sblocca la gara. Ma non può bastare. (75′ PEDRO 6.5: grande assist che mette Vecino in porta per il 2-0).

IMMOBILE 5.5: quasi mai pericoloso, Ismajli non ha troppi problemi nel riuscire al controllarlo. (65′ CASTELLANOS 5.5: non fa molto meglio).

TUDOR 6.5: prestazione ancora non brillantissima della sua squadra, che per troppo tempo soffre le scorribande toscane, ma stavolta arrivano tre punti fondamentali per la rincorsa all’Europa League.