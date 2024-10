Pagelle Juve Lazio: Tavares il migliore, Romagnoli condanna i biancocelesti

Pagelle Juve Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Juve-Lazio, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25.

Termina con la vittoria per 1-0 della squadra di Thiago Motta il match dell’Allianz Stadium tra Juve e Lazio. Biancocelesti che erano partiti bene nei primi minuti, aggredendo la squadra di casa nella propria metà campo. Ma l’espulsione di Romagnoli al 22′ ha inevitabilmente condizionato il match dei ragazzi di Baroni. Da quel momento in poi c’è stato un dominio bianconero, il quale si è concretizzato soltanto all’85’ con l’autogol sfortunato di Mario Gila.

Il più propositivo nella Lazio è stato senza dubbio Nuno Tavares, il quale ha cercato di accendere la manovra biancoceleste con i suoi dribbling e le sue accelerazioni. Un po’ in ombra, invece, Castellanos e Zaccagni, che hanno faticato nel trovare gli spazi giusti per impensierire la difesa della Juve. Infine, non è possibile giudicare la prestazione di Dia, il quale ha lasciato il campo dopo l’espulsione di Romagnoli per fare spazio a Patric.