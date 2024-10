Pagelle Guendouzi: stringe i denti e lotta, e i giornali lo premiano, i voti

Le pagelle di Mateo Guendouzi nella sconfitta della Lazio di ieri sera: stringe i denti e mostra la solita prestazione di generosità e aggressività

Rimasto in dubbio fino all’ultimo dopo essere tornato dalla convocazione per la Francia, anche ieri Baroni non ha voluto rinunciare a Guendouzi, che ha stretto i denti e ripagato il tecnico con la solita partita di grande generosità e duttilità: anche con l’uomo in meno è stato uno dei più reattivi. Di seguito le sue pagelle per Juve Lazio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Tiene botta nonostante la sofferenza. Perché gioca con il piede che gli fa ancora male e perché con la Lazio in dieci deve correre più del solito».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «In ritardo anche lui nell’azione incriminata. Ma ha giocato stringendo i denti, causa mignolo pestato. Ha increspato le acque, ha spaziato e razziato».

TUTTOSPORT 6.5 – «Alla fine il francese recupera e si conferma il guardiano del centrocampo laziale».

IL MESSAGGERO 7 – «Recupera e parte, parte e recupera: non si ferma un attimo, realizza l’unico tiro in porta della Lazio e sbriciola le velleità di Douglas Luiz».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Posizione e dedizione, pure in uno in meno».