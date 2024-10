Pagelle Gila, va bene la sfortuna, ma è troppo irruento (e sul rosso a Romagnoli non aiuta)

Le pagelle di Gila, autore dello sfortunato autogol nella sconfitta della Lazio contro la Juve: c’è sfortuna, ma non soltanto

L’autogol nel finale sicuramente non aiuta per le pagelle di Gila dopo la sconfitta della Lazio contro la Juve: il difensore spagnolo sicuramente sbaglia a non comunicare con Provedel, andandolo ad anticipare nella deviazione sfortunata. Ma al di là della sfortuna, i voti e la critica gli riconoscono anche una certa irruenza che spesso fa più male che bene (come in occasione del rosso a Romagnoli, in cui esce male su Cabal). Di seguito i voti

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Comincia con il salvataggio sulla incursione di Thuram. Continua bene, mettendoci una pezza in tante occasioni. Ma poi la combina grossa, l’autogol è evitabilissimo».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Quando si gioca così ci si vota a morte sicura. Strappi pericolosi. Esce male su Thuram, poi recupera. Esce a bomba su Cabal nell’azione del rosso. E infila Provedel».

TUTTOSPORT 5 – «Bravo a deviare in angolo il cross di Thuram, non altrettanto sul cross di Cabal che infila nella sua porta».

IL MESSAGGERO 4.5 – «Subito due svarioni nel tentativo di anticipare l’avversario: a volte la sua irruenza positiva lo spinge a errori di valutazione che vanno corretti. Sbaglia anche in occasione della traversa di Vlahovic prima di decidere la partita con uno sfortunato autogol».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «La frittatona che costa la partita, dopo un menù, tra chiusure e respinte, che non era stato male».