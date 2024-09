Pagelle Fiorentina Lazio: Noslin MANGIATO dalla difesa viola, Gila EROICO. Il peggiore... - VOTI

Pagelle Fiorentina Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la quinta giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Fiorentina-Lazio, match valido per la quinta giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: spiazzato sui due rigori, poteva poco altro sulle esecuzioni di Gudmundsson. Miracolo su Colpani nel primo tempo.

LAZZARI 6: più attento in fase difensiva, buoni anche i cross quando si spinge in avanti. Migliora l’intesa con Isaksen. (69′ MARUSIC 5.5: in avanti non si vede mai).

PATRIC 6: si immola a salvare nel primo tempo, grande spirito di sacrificio per reggere la baracca dietro.

GILA 6.5: prestazione attenta, ci mette il fisico e si fa valere nella sua area. La sua capocciata a fine primo tempo illude.

NUNO TAVARES 5: sempre pericoloso quando sgasa in avanti, ingenuo nel finale sull’intervento che di fatto decide la gara portando al secondo rigore.

GUENDOUZI 5: gara dai due volti, recupera tanti palloni ma è anche poco preciso nel giocarli. Ingenuo sul fallo che porta al primo rigore.

CASTROVILLI 5.5: parte a rilento, ci mette tanto a ingranare e alla fine non lo fa in pieno. La gara da ex non lo carica. (61′ ROVELLA 5.5: non incide nella manovra).

ISAKSEN 6: vivace nel primo tempo, guizzante, scivola da tutte le parti per mettere in difficoltà gli avversari. Cala col pazzare dei minuti. (61′ TCHAOUNA 5.5: non lo si vede mai).

DIA 5.5: un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, non c’è intesa con Noslin. Sfiora il gol ma De Gea glielo nega. (69′ PEDRO 6: il migliore di quelli entrati dalla panchina, ma non basta).

ZACCAGNI 5.5: si accende a tratti, poi con il passare dei minuti gli avversari riescono a prendergli le misure.

NOSLIN 5: perso nella morsa dei difensori viola, fa pesare l’assenza di Castellanos. Occasione sprecata.

BARONI 5.5: due ingenuità condannano la Lazio, i cambi non convincono in pieno. E ancora una volta una rete presa in avvio: c’è qualcosa da dover sistemare.