Pagelle Empoli Lazio: Dia graffia, Mandas e Gigot ci mettono più di una pezza, Hysaj... - VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti di Empoli Lazio, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.

Mandas 7 Si fa trovare anche quest’oggi pronto ogni volta in cui viene chiamato in causa, la vittoria passa anche dai suoi guantoni

Hysaj 5 Partita dai due volti la sua: splendido l’assist in avvio per il gol di Dia, poi spinge con regolarità ma commette due ingenuità che portano all’espulsione in un momento delicatissimo

Gigot 6,5 Attento e preciso in chiusura, ci mette sempre una pezza sui traversoni che piovono dalla trequarti dell’Empoli

Romagnoli 6 Svolge un buon lavoro eccezion fatta in occasione del gol di Viti, poi annullato dal Var. Nel complesso prova sufficiente

Pellegrini 6 Altra buona gara, è nettamente in crescita. Non mancano i momenti di difficoltà ma li supera sempre senza problemi eccessivi. Dal 71′ Gila 6 Contribuisce a blindare il fortino davanti a Mandas nei minuti finali

Guendouzi 6 Prova ripetutamente a sventagliare per tagliare il campo e favorire la manovra della Lazio ma non sempre con la giusta precisione

Rovella 6,5 Come al solito prende per mano il centrocampo della Lazio toccando un’infinità di palloni. Dal 79′ Provstgaard sv

Marusic 5 Primo tempo non certamente memorabile il suo, sostituito all’intervallo. Dal 46′ Isaksen 6,5 Entra e dona subito tutta un’altra freschezza ed imprevedibilità alla Lazio, è una bella spina nel fianco per la difesa dell’Empoli

Dia 7 Graffia dopo appena sessanta secondi sfruttando al meglio l’imbeccata di Hysaj ma la sua partita va oltre: lotta, conquista falli, fa rifiatare la squadra. Dal 59′ Vecino 6 Entra molto bene in partita, toccando molti palloni e dialogando ripetutamente con i compagni.

Zaccagni 6,5 Intelligente e prezioso nelle letture, dà sempre l’idea di potersi accendere da un momento all’altro e soprattutto in questo risiede la sua pericolosità. Dal 71′ Pedro 6 Si rende subito pericoloso con conclusioni e accelerazioni

Castellanos 5,5 Fa a sportellate con la retroguardia dell’Empoli, ci prova con qualche conclusione velleitaria dalla distanza

Baroni 6,5 Ottimo l’approccio alla partita da parte dei suoi, che trovano subito il gol ma non smettono di attaccare. Poi nel secondo tempo si complicano un po’ il pomeriggio ma riescono nell’intento iniziale: sono tre punti pesanti