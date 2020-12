PAGELLE Dortmund Lazio: Immobile uomo squadra, Pereira sfiora l’impresa. Acerbi, che aggancio! VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la quinta giornata del Gruppo F della Champions League 2020/21: le pagelle di Borussia Dortmund Lazio.

REINA – Al primo tiro di Hazard risponde presente, fortunato sulla ribattuta che gli passa sotto le gambe. Può poco sul gol di Guerreiro, ma l’azione nasce da un suo rinvio nella zona di nessuno (Immobile non lo aiuta, rimanendo distante dal giocatore che avrebbe dovuto marcare). VOTO 6

PATRIC – Non può chiudere su Guerreiro a causa dell’ostruzione di Reus, in fuorigioco. Rete che sarebbe stata da annullare, pertanto il giocatore è poco colpevole. Ha interpretato molto bene la gara, soprattutto in fase di costruzione sulla destra. VOTO 6,5

HOEDT – Bella chiusura su Bellingham nella ripresa, con la solita caparbietà. Prova l’incursione palla al piede, il cross è però velleitario. Conferma quanto di buon fatto in Europa fino ad oggi. VOTO 6,5

ACERBI – Importante chiusura su conclusione a botta sicura di Reyna nel primo tempo. Si divora un gol a porta vuota, ma era fuorigioco. Solita spinta sulla fascia sinistra: a 32 anni non è tardi per ritagliarsi un nuovo ruolo. Un aggancio “alla Bergkamp” per poco non lo porta a calciare in rete nel finale. VOTO 7

MARUSIC – Prezioso nella sponda a Milinkovic in occasione del calcio di rigore. Si sacrifica dietro come fatto fino ad oggi in Champions. VOTO 6,5

MILINKOVIC-SAVIC – Bene in fase difensiva, dove effettua qualche importante recupero, anche se sbaglia troppi palloni importanti. Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore dell’1-1, eludendo l’intervento di Schultz. VOTO 6,5

LEIVA – Un po’ in ritardo in occasione del gol dei gialloneri. Nel complesso solita prova “alla Lucas Leiva”: palloni recuperati e passaggi precisi tra le linee. VOTO 6,5

LUIS ALBERTO – Se lui non c’è, la Lazio si spegne. Oggi la luce dello spagnolo è accesa. Fraseggia coi compagni con qualità, è il faro del centrocampo biancoceleste. VOTO 7

FARES – Meglio del solito. Propositivo, anche se a volte in ritardo in fase di ripiegamento. Comunque prova nettamente positiva rispetto a quanto visto contro l’Udinese. VOTO 6

CORREA – A tu per tu con Bürki non riesce a trovare la porta: brava la retroguardia giallonera ad arginarlo. Meno guizzi del solito, ma comunque nel vivo della manovra offensiva. VOTO 6,5

IMMOBILE – Sbaglia un pallone elementare nel primo tempo in una situazione di contropiede, poi mette i compagni due volte in porta e Bürki è provvidenziale sulla sua conclusione di prima. Con freddezza lo spiazza su calcio di rigore. Il portiere gli nega la seconda gioia, volando miracolosamente all’angolino nei minuti finale. VOTO 7,5

INZAGHI – Primo tempo molto tattico. Per circa tre minuti la sua Lazio non fa toccare palla agli avversari. Dopo il vantaggio giallonero, arrivato allo scadere, la squadra sa reagire, trovando la forza di procurarsi il rigore dell’1-1. Giusti i cambi, che rischiano di essere nuovamente decisivi. VOTO 6,5

I CAMBI

AKPA AKPRO – Prova a mettere il suo solito dinamismo a disposizione della squadra. VOTO 6

LAZZARI – Prova a sfruttare la serata no di Schultz, spingendo sulla fascia e tentando il cross in diverse occasioni. Avrebbe anche sfornato un assist, se Bürki non fosse intervenuto miracolosamente su Immobile. VOTO 6,5

PEREIRA – Ha una chance dai 16 metri, ma la sua conclusione viene murata. Perde un pallone rischioso a centrocampo, poi tira fuori alcuni tocchi di classe davvero molto utili alla causa. La sua punizione nei minuti finali rischia di regalare il passaggio del turno agli Ottavi di finale. VOTO 6,5

CAICEDO – Appena entrato si procura in fallo dopo tre secondi. Prova a duettare con Immobile. VOTO 6

ESCALANTE – Torna in campo, ordinaria amministrazione. VOTO 6