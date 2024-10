Pagelle Dia, contro il Genoa è tra i pochi che stona: giro a vuoto con il grifone

Le pagelle di Boulaye Dia in Lazio Genoa: l’attaccante non brilla, gli si riconosce il sacrificio, ma aveva i postumi dell’Eruopa League

Boulaye Dia è tra i pochi, insieme a Isaksen, a non aver brillato nella vittoria della Lazio contro il Genoa. Una partita tutto sommato non totalmente insufficiente – sotto al 6 solo in due casi – ma decisamente spento contro il Grifone. Di seguito i suoi voti sui quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Passaggio a vuoto. La densità che il Genoa fa a centrocampo gli rende il compito difficile. Ma lui fa poco per ovviare alla situazione».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Chiuso, non ha mai trovato spazi. Si è abbassato troppo per aiutare da schermo».

TUTTOSPORT 6 – «Non punge spalle alla porta, da premiare il sacrificio».

IL MESSAGGERO 6 – «Una partita sotto tono: può capitare, ovvio. Forse si è fatta sentire la stanchezza per la partita contro il Twente».

IL CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Impalpabile. Finisce nell’imbuto della difesa del Genoa senza mai rendersi utile, nemmeno come sponda della manovra».