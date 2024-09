Pagelle Baroni: lo SCHERZETTO a Vanoli è arrivato, la CRITICA LO PREMIA

Pagelle Baroni: la vittoria della Lazio nella trasferta di Torino – primo successo stagionale lontano dall’Olimpico, convince la critica

Prima della partita Paolo Vanoli ci aveva scherzato: «Baroni? Speriamo non faccia lo scherzetto…». I due, ex compagni per stagioni a Verona si sono incrociati ieri in Torino Lazio e sì, al tecnico biancoceleste lo scherzetto è riuscito alla perfezione: 3-2, seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di Europa League. Di seguito le pagelle Baroni, tutte ampiamente positive per il tecnico, sui quotidiani sportivi e il Messaggero.

IL MESSAGGERO 7.5 – «Seconda vittoria consecutiva in trasferta dominando l’intera gara: il risultato finale non deve ingannare. Un rimpianto: se avesse fatto a Firenze le correzioni in corsa di ieri forse avrebbe uno o tre punti in più».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Il principe della Lazio è lui e la Lazio è farina del suo sacco. Non sposta mai l’asse della squadra, neppure in trasferta. Partita-capolavoro».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La sua Lazio ha i cavalli di una fuoriserie: quando parte, difficile fermarla. A volte va fuori giri ma l’equilibrio sta arrivando».

TUTTOSPORT 6.5 – «Nel primo tempo la Lazio toglie fiato e idee al Torino. Le variazioni tattiche di Vanoli creano qualche difficoltà, ma Baroni trova le contromisure per tenere bene il vantaggio».