Paganin: «Fossi l’Inter in estate prenderei o Luis Alberto o Milinkovic»

Antonio Paganin ha parlato ai microfoni di TMW Radio del prossimo mercato dell’Inter, permettendosi di consigliare che mosse farebbe se fosse un dirigente nerazzurro.

MERCATO INTER – «Io uno tra Luis Alberto e Milinkovic lo prenderei. La Lazio è una bottega cara, ma se si vuole alzare la qualità, lì dove peschi capiti bene. Davanti non so cosa puoi fare. Prendere qualcosa di meglio per alzare la qualità credo sia difficile».