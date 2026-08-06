Padovan: «Gestione Lotito messa a dura prova. Tifosi? Non arretreranno con la protesta»

Giancarlo Padovan ha analizzato l’attuale situazione della Lazio tra le proteste dei tifosi e il mercato bloccato

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, soffermandosi sulle complessità societarie e gestionali in casa Lazio. L’attenzione del giornalista si è concentrata sui bilanci del presidente Claudio Lotito, evidenziando come «le attuali problematiche finanziarie e di bilancio finiscano per mettere a dura prova la gestione di Lotito, potendolo spingere nel tempo a valutare un passo indietro».

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Il fabbisogno economico e la gestione di Lotito

A supporto delle sue riflessioni, Padovan ha richiamato le recenti rivelazioni apparse su Il Tempo a firma di Luigi Bisignani, sottolineando come «la società abbia una reale necessità di reperire dai trenta ai quaranta milioni di euro entro i prossimi mesi», interrogandosi aperto se Claudio Lotito disponga delle risorse necessarie per coprire tale fabbisogno biancoceleste.

La protesta ad oltranza dei sostenitori della Lazio

Oltre alla questione contabile, un altro nodo cruciale riguarda il clima di forte tensione attorno all’ambiente biancoceleste. Secondo Padovan, l’opposizione della piazza nei confronti della presidenza di Lotito non mostra alcun segno di cedimento. Come ribadito durante l’intervento a Radio Radio, «la tifoseria della Lazio ha dimostrato a più riprese di non voler arretrare di un passo, intenzionata a portare avanti la propria contestazione senza sconti fino alle estreme conseguenze».