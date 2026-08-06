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Romagnoli Atalanta, telefonata tra Sarri e il difensore centrale
Romagnoli Atalanta, Sarri vuole il centrale! Contatti diretti tra tecnico e difensore. Sarà decisivo?
Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio è sempre più incerto. Nonostante il difensore mantenga un comportamento professionale impeccabile, il contratto in scadenza tra meno di 11 mesi e i rapporti ormai logorati con il presidente Claudio Lotito spingono per un addio. Mentre la pista verso i qatarioti dell’Al-Sadd perde quota, si inserisce con forte insistenza l’interesse concreto dell’Atalanta, guidata dalla famiglia Percassi, determinata a rinforzare il proprio reparto arretrato (dove resta in lista anche Jean-Clair Todibo del West Ham).
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La telefonata di Sarri e le tentazioni per l’Atalanta
La vera svolta nella trattativa per portare Romagnoli all’Atalanta è rappresentata dalla mossa del tecnico Maurizio Sarri. Secondo Alfredopedulla.com, c’è stato un contatto telefonico diretto tra l’allenatore e il centrale: il mister della Dea gli ha chiesto esplicitamente di raggiungerlo a Bergamo per riprendere il percorso insieme ed affidargli le chiavi della difesa nerazzurra.
I dubbi del difensore sul trasferimento all’Atalanta
La proposta di Sarri costringe l’ex capitano rossonero a una profonda riflessione. Romagnoli nutre diversi dubbi in merito al trasferimento, poiché considerava la maglia biancoceleste come l’ultima tappa della sua carriera in Italia. Tuttavia, l’Atalanta non ha intenzione di mollare la presa e nei prossimi giorni continuerà a pressare per convincere definitivamente il calciatore.
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