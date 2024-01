Padovan critica Sarri: «Dire che domani parte già battuta non permette alla squadra di motivarsi»

Padovan, il giornalista si esprime ai microfoni di Sky riguardo le dichiarazioni in conferenza pre Inter-Lazio di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Sky alla luce delle dichiarazioni di Sarri in conferenza stampa, Padovan si esprime cosi a riguardo con parole veramente forti nei confronti del tecnico biancoceleste

SARRI – Non sono d’accordo con Sarri su come si preparano le partite, dandosi per arresi. Non ha motivato la squadra a dovere, ha sbagliato tutto. Prima a parlare così della Supercoppa in Arabia, poi oggi dicendo che la squadra ha il 25% di possibilità di vincere. Comunicazione di Sarri molto carente e controproducente, poi l’Inter è chiaramente favorita, ma va giocata. Non vincono sempre i più forti, se no a calcio non si giocherebbe più