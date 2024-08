Nazionale, Orsolini: «Sono stato male. Ma la vittoria più grande è stata QUESTA». Le parole dell’esterno del Bologna

Intervenuto in conferenza stampa, Riccardo Orsolini ha parlato della sua non convocazione ad EURO2024. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Preferirei non parlare di questo perché sono stato male in quel periodo: mi sono ripromesso di non soffrire più così per una questione sportiva. La vittoria più grande è stata ricevere messaggi di affetto e abbracci da ogni dove in quel periodo, è stato bellissimo. La botta è stata forte, ho passato giorni a guardare il soffitto. Ma ora non ci penso più, penso solo al Bologna. Bologna per me è un’onda bellissima, mi sento un surfista».