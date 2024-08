Orsi PROVOCA la Roma: «Acquisti più grandi ma MENO RISULTATI della Lazio. Mi aspetto che...»

Fernando Orsi provoca la Roma: le dichiarazioni dell’ex portiere, che mette a paragone i giallorossi e la Lazio. Le sue parole

A Radio Radio ha così parlato l’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, mettendo a paragone i risultati raggiunti negli ultimi anni dai biancocelesti e dalla Roma.

LE PAROLE – «La Roma non mi sembra ancora una squadra a livello delle prime quattro, due acquisti buoni non ti mettono al livello di Napoli, Milan, Juventus, Inter, ma ho l’impressione che i Friedkin faranno altri due acquisti importanti. Sicuramente l’obiettivo deve essere la Champions, sono cinque anni che non si qualificano. Questi sono fallimenti, al di là delle perdite economiche. Se compariamo le due romane, la Roma ha fatto più acquisti, grandi acquisti, ma la Lazio ha portato più risultati. Mi aspetto che questo sia un campionato importante per i giallorossi».