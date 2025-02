Orsi non ci sta: «Il gol di Arnautovic era da annullare e evidenziare che Mandas non ci poteva mai arrivare è ridicolo»

Orsi, l’ex portiere biancoceleste sbotta alla luce del gol di ieri sera del calciatore austriaco e rilascia queste parole a riguardo

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi esprime il suo parere con parole forti e dure nei confronti del gol di Arnautovic che ha sbloccato il match tra Inter e Lazio, rilasciando a riguardo queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto l’ex portiere biancoceleste

PAROLE – Una spiegazione del genere non l’avevo mai sentita, incredibile! Questa è una questione senza senso, che non si può porre, detta da una persona che non ha mai fatto il portiere. Non vuol dire niente! L’interpretazione non può essere stata questa, secondo me non se ne sono neanche accorti. Qualsiasi gol che un portiere prende è parabile, non dicessero bischerate!