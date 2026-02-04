Hanno Detto
Orsi: «Non si sta costruendo una squadra da Champions! La vittoria è solo un brodino. E sui nuovi arrivati…»
L’ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio del momento attuale vissuto dalla Lazio. Le sue dichiarazioni
Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Radio dell’attuale momento vissuto dalla formazione di Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:
«Io non so se essere spietato o indulgente. Guarda, devo dire la verità, per me l’unica nota positiva è stata la vittoria la quale ha dimostrato che la squadra, bene o male, ha vinto in un modo un po’ rocambolesco, però insomma alla fine ha portato casa la partita e i tre punti. Per il resto mi sembra di essere in una situazione che io non riesco a capire perché uno dice una cosa, poi dopo se ne fa un’altra e poi dopo Romagnoli è il giocatore più insostituibile, poi viene dato via e successivamente ritorna, poi non si sa; dopo va via Guendouzi, parte Castellanos.
Gli obiettivi quali sono? In questo momento dare un giudizio non è un giudizio positivo, ma è molto negativo. Ripeto, la cosa positiva è un po’ la vittoria, ma è un brodino. Per il resto mi sembra che ci sia ben poco da esultare anche sui nuovi giocatori. E’ vero, non li conosciamo, aspettiamo. Spero che siano migliori di quelli andati via, ma in generale non mi sembra che si stia costruendo una squadra per fare lottare per la Champions League. Mi sembra che si stia costruendo una squadra così. Io mi aspetto molo, molto di più. Mi aspettavo i botti dal 2 gennaio, quello che noi avevamo detto; invece i botti sono stati al contrario. Poi la vicenda Romagnoli, non so definirla».
