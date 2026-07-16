Calciomercato
Fabiani prepara il nuovo colpo: Leite e Comuzzo aspettano la svolta Dominguez
Lazio, il direttore sportivo Fabiani valuta Leite e Comuzzo e tutto dipende dalla trattativa per il centrale della Dinamo Zagabria Dominguez
La Lazio continua a lavorare per ricostruire il reparto arretrato da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta valutando diverse soluzioni, consapevole della necessità di inserire un altro difensore centrale capace di garantire qualità, affidabilità e nuove alternative tattiche.
Tra i profili presenti sulla lista di Fabiani continuano a esserci Diogo Leite e Pietro Comuzzo. Si tratta di due giocatori differenti per caratteristiche, esperienza e condizioni economiche, ma entrambi vengono considerati potenziali rinforzi per la nuova Lazio di Gattuso.
Lazio, Diogo Leite possibile occasione a parametro zero
Il nome di Diogo Leite rappresenta una possibile opportunità dal punto di vista economico. Il centrale portoghese potrebbe infatti diventare accessibile a parametro zero, condizione che permetterebbe alla Lazio di concentrare l’investimento sull’ingaggio e sulle eventuali commissioni.
Il profilo del difensore viene valutato con attenzione per la sua esperienza internazionale e per la capacità di partecipare alla costruzione dell’azione partendo dalle retrovie. Caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili all’interno del progetto tecnico di Gattuso, intenzionato a costruire una squadra intensa ma anche capace di gestire il pallone con personalità.
La pista resta aperta, anche se al momento non risulta ancora arrivata l’accelerazione decisiva. La Lazio dovrà valutare attentamente tutti i costi dell’operazione e l’eventuale concorrenza interessata al giocatore.
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Comuzzo resta una soluzione italiana
L’altra possibilità conduce a Pietro Comuzzo, giovane centrale della Fiorentina apprezzato per qualità difensive, personalità e margini di crescita. Rispetto a Leite, l’operazione per il difensore italiano richiederebbe un’intesa con il club viola sulla formula e sulle condizioni del trasferimento.
Comuzzo rappresenterebbe un investimento non soltanto per il presente, ma anche in prospettiva. Il suo eventuale arrivo consentirebbe a Gattuso di lavorare con un giocatore giovane, già abituato al calcio italiano e potenzialmente capace di aumentare il proprio valore nel corso delle prossime stagioni.
Anche questa pista, tuttavia, non è ancora entrata nella fase decisiva. Fabiani mantiene aperti i contatti e continua a monitorare la situazione in attesa di comprendere quale possa essere la soluzione più conveniente.
Lazio, tutto dipende dalla trattativa per Dominguez
Le possibili accelerazioni per Leite o Comuzzo sono strettamente legate al futuro della trattativa per Sergi Dominguez. Il difensore spagnolo della Dinamo Zagabria resta infatti uno dei principali obiettivi della Lazio, ma i contatti con il club croato non hanno ancora prodotto l’accordo definitivo.
La dirigenza biancoceleste dovrà decidere quanto attendere prima di spostarsi con maggiore convinzione sulle alternative. Un eventuale rallentamento definitivo per Dominguez potrebbe portare Fabiani ad accelerare per uno tra Leite e Comuzzo.
Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per completare la nuova difesa di Gattuso. La Lazio continua a lavorare su più tavoli, con l’obiettivo di individuare il profilo più adatto senza perdere terreno rispetto alla concorrenza.
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