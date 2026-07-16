Dominguez resta in orbita Lazio, ma il Venezia si è inserito con forza

Dominguez Lazio, i biancocelesti continuano a lavorare sul centrale di proprietà della Dinamo Zagabria. Cresce la concorrenza

La Lazio non considera ancora completo il proprio reparto arretrato. L’arrivo di Danilho Doekhi ha permesso alla società biancoceleste di aggiungere un difensore importante alla rosa di Gennaro Gattuso, ma la dirigenza resta alla ricerca di un altro centrale per aumentare le alternative a disposizione dell’allenatore.

Il primo nome presente sulla lista continua a essere quello di Sergi Dominguez, difensore spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria. Il giocatore viene considerato un profilo adatto al progetto tecnico della Lazio per caratteristiche, margini di crescita e possibilità di essere utilizzato in più situazioni all’interno della linea difensiva.

Nelle ultime ore non sono stati registrati passi avanti decisivi, ma i contatti tra il club capitolino e la società croata non si sono interrotti. La Lazio continua a lavorare per capire se esistano le condizioni necessarie per arrivare a un accordo, pur dovendo fare i conti con una trattativa che resta complessa.

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Dominguez, il Venezia si inserisce nella trattativa

La principale novità riguarda l’inserimento del Venezia, che avrebbe manifestato interesse per il difensore. Il club veneto può muoversi con maggiore libertà rispetto alla Lazio e potrebbe provare ad approfittare della fase di attesa che caratterizza la trattativa tra i biancocelesti e la Dinamo Zagabria.

L’ingresso del Venezia rappresenta un elemento da non sottovalutare. La concorrenza potrebbe infatti accelerare i tempi dell’operazione e spingere la Lazio a prendere una decisione definitiva sul giocatore. Per evitare un possibile sorpasso, il club capitolino dovrà capire rapidamente fino a che punto spingersi sul piano economico.

La pista che porta a Dominguez resta quindi viva, anche se la presenza del Venezia obbliga i biancocelesti a muoversi con attenzione. Molto dipenderà dalle richieste della Dinamo Zagabria e dalla formula proposta per il trasferimento.

Le prossime settimane potrebbero diventare decisive. La Lazio continua a mantenere aperti i contatti, consapevole che il difensore spagnolo può rappresentare il tassello giusto per completare la retroguardia. Senza un’accelerazione, però, il rischio è quello di lasciare spazio alla concorrenza e vedere sfumare uno dei principali obiettivi del mercato estivo.