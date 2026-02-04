Viviano attacca Lotito: «È un ricatto chiedere al giocatore di rinunciare allo stipendio! Le vere vittime sono…»

Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, ha parlato della situazione attuale vissuta dalla Lazio. Le sue dichiarazioni

Duro attacco di Emiliano Viviano verso il presidente biancoceleste Claudio Lotito. L’ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, intervenendo ai microfoni di Radio Radio, ha commentato l’attuale momento vissuto della Lazio, non risparmiando frecciatine al numero uno del club. Di seguito le sue parole:

ROMAGNOLI – «È un ricatto chiedere al giocatore di rinunciare al proprio stipendio. Lotito lo fa da una vita, anche sui 500 euro. Non mi è mai capitato in vent’anni di carriera. I presidenti che ho avuto io, come Della Valle, proverebbero vergogna a fare una cosa del genere, specialmente nei confronti del giocatore più rappresentativo, l’unico laziale».

GESTIONE SQUADRA E TIFOSI – «Qui c’è da dire la verità, vorrei sapere se c’è qualcuno ancora al mondo che riesce a denigrare l’atteggiamento dei tifosi, perché qui c’è stata una distruzione dal punto di vista gestionale, una squadra che non ha potuto fare mercato sportivo, una squadra che per anni lottava per lo scudetto, morale, comunicativo. Una società che si contraddice quotidianamente e le uniche vere vittime sono i tifosi e c’è da fare un grandissimo complimento a squadra e allenatore perché i risultati che stanno facendo, nella situazione in cui sono, è difficilissimo».

