Lazio, tesoretto da oltre 24 milioni: incassi anche dalle cessioni di Muriqi e Tchaouna

Incassi Lazio, nuove entrate grazie alle cessioni di Muriqi e Tchaouna. Il riassunto dei guadagni della società di Claudio Lotito

Il mercato della Lazio non si alimenta soltanto attraverso le cessioni dei calciatori presenti nell’ultima rosa. Nelle casse del club biancoceleste sono infatti destinate a entrare nuove somme grazie alle percentuali conservate sulle future rivendite di alcuni ex tesserati. Le operazioni riguardano Vedat Muriqi e Loum Tchaouna, protagonisti di due trasferimenti che garantiranno ulteriori risorse alla società capitolina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio incasserà complessivamente circa 3,3 milioni di euro dalle due operazioni. Una cifra inferiore rispetto a quella generata dalla cessione di Mario Gila al Milan, ma comunque utile per aumentare il tesoretto a disposizione della dirigenza durante la sessione estiva.

Le percentuali inserite nei precedenti accordi permettono così ai biancocelesti di ottenere benefici economici anche dopo la separazione dai giocatori.

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Lazio, 2,6 milioni dal trasferimento di Muriqi

La somma più consistente arriverà dalla nuova cessione di Muriqi. L’attaccante kosovaro ha lasciato il Maiorca per trasferirsi al Fenerbahce, operazione dalla quale la Lazio dovrebbe ricevere circa 2,6 milioni di euro.

Il centravanti aveva lasciato Roma dopo un’esperienza complicata, trovando successivamente maggiore continuità e rendimento nel campionato spagnolo. La percentuale mantenuta dalla società biancoceleste sulla sua futura rivendita consente ora al club di recuperare un’ulteriore parte dell’investimento effettuato in passato.

A questa entrata si aggiungono circa 700 mila euro collegati al trasferimento di Tchaouna dal Burnley al Coventry. Anche in questo caso la Lazio potrà beneficiare degli accordi definiti al momento della precedente cessione del giocatore.

Incassi Lazio, la quota da versare al Real Madrid per Gila

Il meccanismo delle percentuali, tuttavia, può produrre effetti sia in entrata sia in uscita. La Lazio dovrà infatti versare circa 15 milioni di euro al Real Madrid in seguito alla cessione di Mario Gila al Milan.

Il club spagnolo aveva conservato una quota sulla futura rivendita del difensore e potrà quindi beneficiare economicamente dell’operazione conclusa dai biancocelesti. Si tratta di una somma rilevante, che riduce l’incasso netto derivante dalla partenza del centrale.

Incassi Lazio, il bilancio complessivo delle cessioni estive

Considerando i circa 15 milioni relativi all’operazione Gila, i 3,3 milioni provenienti dalle rivendite di Muriqi e Tchaouna e i circa 6 milioni complessivi ottenuti dalle partenze di Ivan Provedel e Alessio Romagnoli, gli incassi estivi della Lazio hanno raggiunto finora una cifra vicina ai 24,3 milioni di euro.

Il dato rappresenta una risorsa importante per la società, impegnata nella ricostruzione della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Una parte delle somme dovrà essere destinata agli obblighi previsti dai precedenti accordi, ma le entrate complessive potranno comunque offrire margini di manovra alla dirigenza.