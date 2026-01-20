Hanno Detto
Orsi: «La Lazio è una squadra spenta, andava rinnovata. Sarri? Con Baroni lo scorso anno eravamo…»
L’ex portiere biancoceleste Nando Orsi ha parlato del momento attuale della Lazio e di tanto altro. Le sue parole
Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione di Sarri ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News. In merito ha dichiarato:
SQUADRA – «È una squadra spenta, finita, che aveva bisogno di essere rinnovata. La responsabilità è di tutti, la conseguenza di una mala gestione, di un mal modo di allenarsi e di essere allenata, i giocatori che vogliono andar via, le dichiarazioni del Presidente… La partita di ieri ha dimostrato che la Lazio farà un campionato da 10°/11° posto, verrà superata anche dall’Udinese».
SARRI – «Quando prendi Sarri ti aspetti anche un valore aggiunto, ma la Lazio quest’anno non ha fatto niente. Lavora nelle difficoltà, ma come si fa a dire che ha responsabilità vicine allo zero? Allora lo stipendio dovrebbe essere vicino lo zero. L’anno scorso – con Baroni – la Lazio ad una giornata dalla fine era in corsa per un posto in Champions League, dai».
RESPONSABILITA’ – «Questa società ha 126 anni di storia e non merita tutto questo. (…) Qui sembra che nessuno sappia davvero con che maglia ha a che fare. Gli unici che hanno chiaro cosa stanno vivendo sono i tifosi».
LE ULTIMISSIME NOTIZIE DELLA LAZIO
News
Leali Lazio, rivoluzione tra i pali! Mandas verso la Premier, scelto il sostituto dal Genoa
Leali Lazio, il club biancoceleste lavora con il Bournemouth alla cessione di Mandas: occhi puntati sul portiere del Genoa. I...
Giudice Sportivo Lazio, deliberate le decisioni dopo il 21° turno! Le novità
Giudice Sportivo Lazio, è stata resa nota la decisione sui biancocelesti al termine del 21° turno di Serie A. Le...
Romagnoli Al-Sadd, è veramente addio nel mese di gennaio? Cosa filtra
Romagnoli Al-Sadd, il difensore della Lazio saluterà definitivamente nel corrente mese? Ecco quanto traspare in merito Il calciomercato Lazio entra...