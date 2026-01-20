Orsi: «La Lazio è una squadra spenta, andava rinnovata. Sarri? Con Baroni lo scorso anno eravamo…»

L’ex portiere biancoceleste Nando Orsi ha parlato del momento attuale della Lazio e di tanto altro. Le sue parole

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ha analizzato l’attuale momento della formazione di Sarri ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News. In merito ha dichiarato:

SQUADRA – «È una squadra spenta, finita, che aveva bisogno di essere rinnovata. La responsabilità è di tutti, la conseguenza di una mala gestione, di un mal modo di allenarsi e di essere allenata, i giocatori che vogliono andar via, le dichiarazioni del Presidente… La partita di ieri ha dimostrato che la Lazio farà un campionato da 10°/11° posto, verrà superata anche dall’Udinese».

SARRI – «Quando prendi Sarri ti aspetti anche un valore aggiunto, ma la Lazio quest’anno non ha fatto niente. Lavora nelle difficoltà, ma come si fa a dire che ha responsabilità vicine allo zero? Allora lo stipendio dovrebbe essere vicino lo zero. L’anno scorso – con Baroni – la Lazio ad una giornata dalla fine era in corsa per un posto in Champions League, dai».

RESPONSABILITA’ – «Questa società ha 126 anni di storia e non merita tutto questo. (…) Qui sembra che nessuno sappia davvero con che maglia ha a che fare. Gli unici che hanno chiaro cosa stanno vivendo sono i tifosi».

