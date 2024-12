Orsi carica la Lazio: «Contro l’Inter sarà un match fondamentale e se vince non potrà più nascondersi»

Orsi, l’ex portiere biancoceleste si proietta alla supersfida di lunedì sera rilasciando alcune considerazioni a riguardo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere della Lazio Orsi si è espresso in merito alla partita di lunedì sera dei biancocelesti con l’Inter

ORSI – Visto il momento della Lazio ti induce a pensare che il pronostico non è scontato, la squadra di Baroni è al livello Atalanta: difficile da incontrare in casa, ci saranno 60mila persone, veramente momento topico. Se vince con l’Inter non si può più nascondere, si gioca una partita fondamentale