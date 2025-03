Le parole di Orsi sulla sconfitta di ieri della Lazio contro il Bologna. Ecco la sua analisi

Le parole di Fernando Orsi a Radio Radio sulla sfida tra Bologna e Lazio.

PAROLE– «Bisognerebbe chiedere a Baroni il perché di questa sconfitta. Non è possibile pensare che con l’Inter succeda così; con il Bologna idem. Per me non è una questione di stanchezza ».