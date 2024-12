Orsi: «Il campionato per Napoli e Lazio è andato oltre le più rosee aspettative. L’ampio turnover è giusto»

Le parole dell’ex giocatore, Fernando Orsi, sul campionato di Lazio e Napoli. Ecco cosa ha detto

PAROLE– «Fino ai quarti di finale le squadre non pensano alla Coppa Italia. Il campionato per Napoli e Lazio è andato oltre le più rosee aspettative, perciò l’ampio turnover di domani sera è giusto. La Lazio potrebbe giocare meglio per mentalità, ma il Napoli schiererà giocatori che vogliono mettersi in mostra »