Orsi: «La Lazio non può aspirare all’Europa! A luglio Lotito dovrà fare un mercato in stile Napoli oppure…»

5 minuti ago

Fernando Orsi, ex giocatore della Lazio, ha criticato la gestione del calciomercato (e non solo) della società del presidente Claudio Lotito

La situazione attuale della Lazio è al centro delle riflessioni dell’ex portiere Fernando Orsi, che in un’intervista ai taccuini de Il Tempo ha parlato della contestazione dei tifosi e delle decisioni cruciali che dovranno essere prese per il futuro del club. La frustrazione dei tifosi è evidente, come conferma la significativa assenza di pubblico allo stadio durante la sfida contro il Genoa. Orsi analizza il contesto e propone due possibili soluzioni per il club biancoceleste.

CONTESTAZIONE DURANTE LAZIO-GENOA – «Non si può sottovalutare: oltre 30mila persone hanno deciso di non entrare allo stadio. Questo significa che la contestazione è allargata, che è un momento di esasperazione. I tifosi hanno detto la loro, ora c’è bisogno di una risposta: si deve prendere una decisione».

UNA SOLUZIONE DA TROVARE – «Le soluzioni sono due: o la società passa di mano o il presidente Lotito a luglio fa un mercato sontuoso stile Napoli, che dà alla gente speranze, sogni e certezze. Non so quale strada sia percorribile, ma una soluzione va trovata perché è chiaro che non si può andare avanti così. La contestazione intanto prosegue e non credo si fermerà».

VOTO AL MERCATO – «Sicuramente basso. Ma la domanda è: ‘Quali sono gli obiettivi?’. L’unico certo è la Coppa Italia, poi per il resto non penso che la Lazio possa aspirare all’Europa passando dal campionato. Tolta la coppa, da qui a maggio, si cercherà di fare più punti possibili e nel frattempo si faranno crescere i giovani appena arrivati, ma i tifosi vogliono una Lazio che lotti per la Champions con calciatori pronti».

