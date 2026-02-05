Hanno Detto
Orsi: «La Lazio non può aspirare all’Europa! A luglio Lotito dovrà fare un mercato in stile Napoli oppure…»
Fernando Orsi, ex giocatore della Lazio, ha criticato la gestione del calciomercato (e non solo) della società del presidente Claudio Lotito
La situazione attuale della Lazio è al centro delle riflessioni dell’ex portiere Fernando Orsi, che in un’intervista ai taccuini de Il Tempo ha parlato della contestazione dei tifosi e delle decisioni cruciali che dovranno essere prese per il futuro del club. La frustrazione dei tifosi è evidente, come conferma la significativa assenza di pubblico allo stadio durante la sfida contro il Genoa. Orsi analizza il contesto e propone due possibili soluzioni per il club biancoceleste.
CONTESTAZIONE DURANTE LAZIO-GENOA – «Non si può sottovalutare: oltre 30mila persone hanno deciso di non entrare allo stadio. Questo significa che la contestazione è allargata, che è un momento di esasperazione. I tifosi hanno detto la loro, ora c’è bisogno di una risposta: si deve prendere una decisione».
UNA SOLUZIONE DA TROVARE – «Le soluzioni sono due: o la società passa di mano o il presidente Lotito a luglio fa un mercato sontuoso stile Napoli, che dà alla gente speranze, sogni e certezze. Non so quale strada sia percorribile, ma una soluzione va trovata perché è chiaro che non si può andare avanti così. La contestazione intanto prosegue e non credo si fermerà».
VOTO AL MERCATO – «Sicuramente basso. Ma la domanda è: ‘Quali sono gli obiettivi?’. L’unico certo è la Coppa Italia, poi per il resto non penso che la Lazio possa aspirare all’Europa passando dal campionato. Tolta la coppa, da qui a maggio, si cercherà di fare più punti possibili e nel frattempo si faranno crescere i giovani appena arrivati, ma i tifosi vogliono una Lazio che lotti per la Champions con calciatori pronti».
