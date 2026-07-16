L’elenco completo di tutte le scadenze dei contratti: da Cancellieri a Taylor, il quadro completo

L’elenco aggiornato delle scadenze contrattuali della rosa della Lazio: diversi giocatori verso il 2027, altri blindati fino al 2030

La Lazio guarda al presente, ma anche alla programmazione futura. In una fase di mercato ancora aperta e con la rosa in costruzione, diventa importante anche il quadro relativo alle scadenze contrattuali dei giocatori attualmente a disposizione di Gennaro Gattuso.

Sono infatti diversi elementi del gruppo biancoceleste hanno un accordo in scadenza nel 2027, mentre altri risultano legati alla società capitolina da contratti più lunghi. Un aspetto centrale per il lavoro del direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a gestire rinnovi, eventuali uscite e possibili valorizzazioni dei calciatori.

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Quali sono i contratti in scadenza nel 2027

Il gruppo più numeroso riguarda i giocatori con contratto fino al 2027. In questa lista figurano Matteo Cancellieri, Danilo Cataldi, Patric, Luca Pellegrini, Samuel Gigot, Manuel Lazzari, Milani, Renzetti, Di Tommaso e Pinelli.

Sono invece legati alla Lazio fino al 2028 Nicolò Rovella, Gustav Isaksen, Fisayo Dele-Bashiru, Boulaye Dia, Adam Marusic, Furlanetto, Floriani Mussolini, Artistico e Bordon. Per Marusic è presente anche un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Più lunga la prospettiva per diversi elementi con contratto fino al 2029: Pedraza, Provstgaard, Nuno Tavares, Tijjani Noslin, Mattia Zaccagni, Reda Belahyane, Christos Mandas e Danilho Doekhi.

Sono solo quattro giocatori blindati fino al 2030

Il gruppo dei contratti più lunghi arriva fino al 2030 e comprende Taylor, Ratkov, Motta e Przyborek. Sono i profili maggiormente blindati dal punto di vista contrattuale, almeno secondo il quadro attuale.

Per la Lazio, questo elenco rappresenta una base importante per pianificare le prossime mosse. Tra rinnovi da valutare, prestiti da gestire e giocatori già sotto controllo per più stagioni, il lavoro della dirigenza non passerà soltanto dagli acquisti, ma anche dalla gestione interna della rosa.