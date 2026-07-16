Calvani ed il via libera dalla Lazio: nuova uscita dal vivaio biancoceleste direzione Milano

Calvani pronto a lasciare la Lazio: c’è l’ok del club biancoceleste per il trasferimento in rossonero per il giovane talento

Quest’anno è caldo come poche altre volte l’asse Milano Roma per le trattative in uscita dei biancocelesti! Dopo l’addio di Gila infatti, l’ultima operazione in uscita in casa Lazio in direzione della Lombardia, stando a quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, è quella di Lorenzo Calvani. Il terzino sinistro classe ’08, cresciuto nel settore giovanile, è infatti stato cercato dal Milan che ha ottenuto il via libera dal club biancoceleste.

Il nome di Calvani era già finito nei radar del mercato giovanile e ora l’operazione sembra aver imboccato la strada decisiva. Per la Lazio si tratta di una nuova uscita da monitorare con attenzione, considerando l’età del giocatore e il percorso già avviato nel settore giovanile biancoceleste.

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Calvani pronto per una nuova tappa in rossonero

Per Calvani il passaggio al Milan potrebbe rappresentare un nuovo step di crescita in un settore giovanile di grande tradizione. Il club rossonero punta su un laterale mancino ancora giovanissimo, ma già seguito per caratteristiche e prospettiva.

La Lazio, invece, si prepara a salutare un altro elemento del proprio vivaio. Dopo il via libera segnalato da Pedullà, l’operazione sembra ormai indirizzata: Calvani è pronto a lasciare Formello per iniziare una nuova esperienza in rossonero.