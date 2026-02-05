Verso Lazio Atalanta, continua la protesta dei tifosi biancocelesti: il nuovo comunicato

Verso Lazio Atalanta i sostenitori della squadra allenata da Maurizio Sarri hanno fatto sentire la propria voce nuovamente. Il duro comunicato

Non accenna a placarsi la protesta “silenziosa” dei tifosi della Lazio, i quali contestano la gestione del calciomercato invernale (e non solo) alla società di Claudio Lotito. In vista della sfida contro l’Atalanta, i gruppi del tifo organizzato hanno diramato un nuovo comunicato:

«Vi chiediamo di accogliere liberamente e spontaneamente il nostro invito, lasciando nuovamente solo questo personaggio, davanti agli occhi di tutto il mondo del calcio. In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza, ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo, è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo.

Il suo atteggiamento dispotico, l’arroganza, la superbia, la presunzione, i suoi toni minacciosi e livorosi, hanno accompagnato ogni momento vissuto. Tutti i laziali indistintamente, sono stati offesi, provocati, derisi e continuamente illusi. Questa persona ha mancato e manca di rispetto a te, a chi ti ha donato la lazialità, ai nostri giovani figli e nipoti. Il popolo laziale chiede rispetto, e non sopporta più questa insostenibile situazione.

Dopo una riunione che ha coinvolto tutti i gruppi del tifo organizzato è stato stabilito che la protesta andrà avanti ad oltranza ma ogni decisione sulla metodologia da adottare verrà presa di volta in volta in base all’evoluzione degli eventi e verrà comunicata preventivamente in modo da non provocare disagi a tutti i fratelli laziali, e quindi, in occasione di Lazio-Atalanta, non entreremo e resteremo nuovamente a Ponte Milvio a tifare la Lazio.

Mai come ora, dobbiamo continuare ad essere compatti e uniti, per il bene comune. E’ per tutti noi, faticoso e doloroso, rinunciare a ciò che amiamo vivere da sempre a casa nostra. In occasione della festa degli Innamorati, invitiamo tutti i laziali a un estremo atto d’amore!».

