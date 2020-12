Orsato, nei quattro precedenti in Serie A Lazio imbattuta con il Napoli

La gara dell’Olimpico tra Lazio e Napoli è affidata al signor Daniele Orsato della sezione di Schio, ecco i precedenti con la Lazio

Il fischietto veneto Daniele Orsato di Schio è stato designato per arbitrare Lazio-Napoli in programma domenica sera alle ore 20.45. Orsato ha già diretto i biancocelesti in 39 occasioni: 14 vittorie, 15 pareggi, 10 sconfitte per la Lazio.

L’ultimo precedente alla quarta giornata, k.o. 3-0 a Marassi con la Sampdoria. Nella scorsa stagione, con Orsato a dirigere, gli uomini di Inzaghi pareggiarono per 2-2 con il Bologna, sconfissero 4-0 contro il Torino, poi il Napoli (1-0), prima di perdere a Bergamo contro l’Atalanta e a Torino contro la Juventus (2-1 per la Vecchia Signora). Orsato ha diretto quattro volte la sfida tra biancocelesti e partenopei: due vittorie delle aquile e due pareggi il bilancio.