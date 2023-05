Orlando sull’Udinese: «Contro la Lazio non mancheranno le motivazioni»

L’ex terzino bianconero ha espresso il suo parere sul prossimo match dei friulani contro la Lazio

Intervistato da Il Messaggero, l’ex terzino dell’Udinese, Alessandro Orlando, ha espresso il suo punto di vista sul prossimo match contro la Lazio.

LE PAROLE- «Nel finale di stagione bisognerà tirare fuori l’orgoglio perché mi immagino che in partite come quelle contro Lazio e Juventus le motivazioni ai giocatori non mancheranno sicuramente. Queste sono gare che si preparano da sole.»