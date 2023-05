Orlando sulla Lazio: «Centrocampo non adatto al gioco di Sarri»

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Massimo Orlando, ha parlato del periodo della Lazio di Sarri.

LE PAROLE- Gioca bene ma ha fatica. Credo che il Milan ha perso 5 punti in tre partite, sennò la Lazio si sarebbe giocata il posto. Se dovesse centrare l’obiettivo c’è da cambiare tanto. Soprattutto a centrocampo non sono adatti al gioco di Sarri. Deve cambiare anche Milinkovic. Il 4-3-3 chiede sacrifici tali che Milinkovic non si adatta