Nazionale, Oriali non è più il Team Manager degli Azzurri

Gabriele Oriali ha deciso di non essere più il Team Manager della Nazionale italiana e di concentrarsi sull’Inter

Da questa stagione Gabriele Oriali è tornato a ricoprire un ruolo manageriale all’Interno dell’Inter, senza però abbandonare la Nazionale.

Dopo lo slittamento di Euro2020, il Team Manager ha deciso di non continuare il suo rapporto con la FIGC e concentrarsi sui nerazzurri, come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Un suo ritorno con gli Azzurri non è escluso, ma al momento il campione del Mondo del 1982 ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con la Federazione.