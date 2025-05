Olivera: «I biancocelesti giocheranno a mille, ma la Juve sta abbastanza bene anche se balla un po’ dietro»

Olivera, ex calciatore della Juventus, analizza la sfida tra i bianconeri e la Lazio, sottolineando l’importanza della partita per entrambe le squadre.

Ruben Olivera ha condiviso le sue opinioni in vista del match tra la Lazio e Juventus, che si terrà sabato 10 maggio. Secondo l’ex calciatore bianconero, la partita sarà decisiva, dato che entrambe sono impegnate nella corsa per un posto in Champions League. L’ex centrocampista ha sottolineato come la Lazio, pur avendo faticato in alcune partite, scenderà in campo con un atteggiamento aggressivo e determinato, mentre la Juventus, pur mostrandosi solida, non è esente da qualche difficoltà difensiva.

PAROLE: – «La Lazio giocherà sicuramente a mille, ma la Juve sta abbastanza bene anche se balla un po’ dietro. Per la Juventus sarà una partita diversa da quella con il Bologna, anche se in casa, nel 2025, hanno vinto solo col Monza, ma non è un dato su cui fare troppo affidamento. Sono speranzoso: ce la possiamo fare».