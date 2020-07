Okaka, attaccante dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio della gara contro la Lazio

«È difficile giocare a pochi giorni di distanza, noi ci siamo allenati al meglio per poter fare una buona gara. Faremo del nostro meglio per vincere. Immobile? È un grande attaccante. bisognerà stare attenti a lui per non farlo segnare».