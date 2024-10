Oddo sulla Lazio: «La squadra mi piace moltissimo ma definirla europea è difficile dirlo e vi spiego perchè»

Oddo, l’ex calciatore della Lazio rilascia alcune considerazioni riguardo i biancocelesti analizzandola ai microfoni di Radiosei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Massimo Oddo alla luce di queste prime partite della Lazio si è espresso sui biancocelesti rilasciando a riguardo queste considerazioni

PAROLE – Mi piace la Lazio di Baroni, sta facendo ottime cose. Sono partiti giocatori importanti, ma ne sono arrivati altrettanti interessanti. Un conto è allenare una grande squadra come la Lazio ma Baroni sta facendo davvero bene, lo conosco è un amico e sapevo che avrebbe fatto bene, per me non è una sorpresa. Lazio Europea? Difficile dirlo, sicuramente affronta le gare con coraggio e sfrontatezza e questo è un bene. La Lazio ha identità e ha dei campioni come Pedro che possono aiutare i più giovani

DIA-TATY – Stanno dimostrando di essere giocatori di valore. Castellanos già lo scorso anno aveva fatto vedere qualcosa di buono anche segnando poco, ritagliarsi spazio quando hai un giocatore con Immobile davanti non è facile. Dia è un giocatore importante e lo sta dimostrando, giocare con una squadra come la Lazio è diverso rispetto a giocare con una compagine che punta alla salvezza

NUNO TAVARES – È un giocatore con grandi qualità fisiche, ma ha dalla sua anche una buona tecnica che adesso è fondamentale anche per fare il difensore. Ha all’attivo già 5 assist e questo è determinante per i risultati della squadra

FUTURO DI ODDO – Mi auguro per la mia carriera di prendere una squadra dall’inizio perché finora non ho avuto molta fortuna, sono sempre subentrato a campionato in corsa e sistemare situazioni difficili non sempre aiuta