Oddo e lo scudetto: «Juve favorita, il Milan non è la squadra più forte»

Oddo parla dello scudetto in Serie A. L’ex giocatore della Lazio dice la sua sulle favorite per il titolo di campioni d’Italia

Intervenuto su Twitch, Massimo Oddo, ex giocatore biancoceleste, ha parlato dello scudetto in Serie A.

«Il Milan sulla carta non è la squadra più forte. Inter, Juve e Napoli hanno più potenziale, ma i rossoneri sono davanti perché si è creata una alchimia pazzesca. Da milanista mi auguro che arrivi in fondo. La differenza tra Milan e Juve, che considero favorita, è la lunghezza della rosa. Se al Milan manca Ibra diventa dura, mentre alla Juve se non gioca Morata c’è Dybala».