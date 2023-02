Oddo sulla Lazio: «Se riesce a prendere un vice Immobile? Probabilmente no»

Massimo Oddo ha parlato di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di vice Immobile e del nuovo acquisto Pellegrini. Le sue parole

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero Massimo Oddo ha parlato della ricerca della Lazio di un giocatore che ricopra il ruolo di vice Immobile e si è espresso pure sul nuovo acquisto Pellegrini. Ecco le sue parole:

SUL VICE IMMOBILE– «Per me la vera domanda è: “Si riesce a prendere un vice Immobile che sia meglio di Felipe Anderson quando viene adattato?”. Probabilmente la risposta è no. Anche perché si tratterebbe di un giocatore molto forte che difficilmente arriverebbe alla Lazio per fare la riserva fissa di Ciro. Evidentemente per il club Felipe ora è una valida alternativa »

SU PELLEGRINI– «Come grande squadra è giusto che ci sia competizione in tutti i ruoli. Sono tutti e quattro di buonissimo livello e Pellegrini va a soddisfare l’assenza di un esterno di piede mancino, ma faccio fatica a pensare che ruberà il posto a Marusic. Il montenegrino si adatta molto bene sull’altra fascia e per me la difesa titolare è quella con lui a sinistra e Lazzari a destra. Sarri ha chiesto un giocatore con certe caratteristiche solo per avere un’opportunità in più »