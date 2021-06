Oddo: «Questa Nazionale come quella del 2006. Meritiamo la finale»

Oddo, ex giocatore biancoceleste e simbolo della Nazionale del 2006, racconta l’Italia di Roberto Mancini. Le sue parole

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Oddo, ex giocatore biancoceleste e simbolo della Nazionale del 2006, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini.

NAZIONALE – «Aldilà dei risultati, perfetti finora, rivedo in questa nazionale uno spirito e un’atmosfera pari a quella che vivevamo noi nel 2006: tutti esultano e tutti sono felici. Come allora non siamo i favoriti ma questo, come quattordici anni fa è un gruppo unito e consolidato ed esso conta quanto l’aspetto tattico e tecnico».

MANCINI – «Mancini ha cambiato completamente la mentalità di questa squadra, adesso giochiamo sempre per vincere. È riuscito ad amalgamare la squadra in modo perfetto e i risultati lo stanno ripagando. Un tecnico non fa giocare bene la squadra ma la mette in condizione di dare il massimo».

EURO 2020 – «Possiamo arrivare in alto, anche con un po’ di fortuna come capitata a noi nel 2006. Saranno tutte partite da dentro o fuori ed un singolo episodio può cambiare il corso della manifestazione. Ma per gioco e per mentalità, siamo da finale».