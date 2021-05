Oddo: «Champions? Se la Lazio sconfigge il Torino...»

Massimo Oddo, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa Champions dei biancocelesti

La Lazio continua a lottare per un posto in Champions League: mancano ancora 6 partite alla fine del campionato e la squadra di Simone Inzaghi vuole centrare l’obiettivo per il secondo anno di fila. Della corsa per il quarto posto dei biancocelesti ha voluto parlare anche un grande ex: stiamo parlando di Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

«E’ imprescindibile vincere la partita di recupero, perché la Lazio arriverebbe a 2 punti. A quel punto dovrebbe sfruttare anche i tanti scontri diretti che ci sono da qui fino alla fine. Comunque, se dovesse vincere la partita di recupero, rientrerebbe pienamente in corsa per la qualificazione in Champions».