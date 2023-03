Oddi ricorda Bob Lovati: «Ha rappresentato la Lazio alla grande»

Oddi, l’ex giocatore della Lazio ricorda Lovati scomparso tragicamente nel 2011, ecco le sue parole rilasciate a riguardo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giancarlo Oddi, il quale ricorda a distanza di 12 anni l’indimenticato Bob Lovati, ecco le sue parole

LOVATI – Lui ha rappresentato la Lazio alla grande. Uno spettacolo di persona, saresti stato con lui giorni interi senza andare a dormire. Ricordo tante cose, ma quella che mi rimane è la prima volta che l’ho visto. Mi fece una grande impressione, poi lo rividi più avanti. Quando parlavi con lui ti ammaliava, non potevi non essere d’accordo con lui.

Quando Martini chiese la 10, lui disse: ‘se te la do, mi levano il tesserino’. Tutti gli volevano bene, era un uomo eccezionale. Credetemi, è difficile anche per noi che lo abbiamo vissuto rendere onore alla sua memoria.

Questo non per cattiveria, ma perché era talmente tanto ‘totale’, che raccontarlo bene è veramente complicato. Portò Pulici alla Lazio, fra le mille cose che ha fatto per questo club. Bob l’ho conosciuto ancor prima di Maestrelli, ero veramente un ragazzo. Faceva diventare tutto più facile. Prendeva tutto con un sorriso, una figura del genere è semplicemente il fiore all’occhiello della Lazio