Oddi sicuro: «Io sono convinto che possiamo ribaltarla e se la Lazio si comporta come sa può farcela»

Oddi, l’ex biancoceleste carica l’ambiente in vista della delicatissima sfida interna di domani di Coppa contro il Bodo Glimt

Intervistato come di consueto ai microfoni di Radiosei, Oddi alla vigilia della delicatissima sfida interna della Lazio contro il Bodo, ha rilasciato queste sue considerazioni sul match

PAROLE – Scia positiva post derby. Io sono convinto che possiamo giocarcela ancora questa partita di ritorno contro il Bodo. All’andata abbiamo rischiato e potevamo anche prendere qualche gol in più ma quando le gare non si chiudono può succedere di tutto. Se la Lazio fa la Lazio, il risultato si potrà ribaltare. Loro non l’hanno chiusa e il calcio non ti risparmia

Mi aspetto sempre qualcosa da Taty, non è un bomber ma lavora bene per la squadra; anche Zaccagni chiaramente può fare la differenza. Direi Pedro più che Dia. Si può sbagliare ma gli errori brutti mi danno fastidio. Certi gol vanno fatti e basta. Di Pedro invece mi fido ciecamente. La certezza è che sbaglia poco e se deve fare gol lo fa. Ma comunque lo farei subentrare, anche nel finale può fare la differenza